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تراجع البصل والملوخية بسوق العبور اليوم الأربعاء

12:37 م الأربعاء 08 مايو 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 6 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 20 و26 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 3 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 14 و24 جنيها.

الجوافة بين 15 و35 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
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