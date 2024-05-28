سعر طن "حديد عز" يرتفع اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما هبط سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40040 جنيها، بزيادة 583.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41965.91 جنيه، بزيادة 533.45 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2268.48 جنيه، بتراجع 14.49 جنيه.