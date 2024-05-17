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BBC

شعبة الخضروات: ارتفاع طفيف لأسعار البطيخ بموسم الصيف هذا العام

03:46 م الجمعة 17 مايو 2024

أسعار البطيخ

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كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسعار البطيخ ارتفاعا بنحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار العام الماضي، بسبب انخفاض الكميات المعروض منه مع بداية الموسم بجانب ارتفاع تكلفة الإنتاج، حسبما ذكر مصدران متعاملان بسوق الخضروات، لمصراوي.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار البطيخ ارتفعت هذا العام بين 35و80 جنيها مقابل 25 و65 جنيها عن العام الماضي.

وبحسب النجيب، لمصراوي، فإن الزيادة ترجع إلى أن المحصول في بداية الموسم (مرحلة البشائر)، لذلك الكميات المطروحة داخل الأسواق قليلة.

وأوضح النجيب، أن حجم إنتاج مصر من البطيخ يغطي حجم احتياجات استهلاك السوق المحلي بجانب التصدير لـ 12 دولة أوروبية.

وذكر نائب رئيس الشعبة، أن تراجع المعروض من كل عام في هذا التوقيت أمر طبيعي، متوقعا تراجع الأسعار الفترة المقبلة مع زيادة المحصول في السوق.

واتفق مع حاتم النجيب، حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، قائلا لمصراوي، إن سعر الكيلو البطيخ ارتفع هذا العام نتيجة لزيادة تكلفة الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي، موضحا أن تكلفة زراعة الفدان حاليا من 50 إلى 60 ألف جنيه، حسب النوع وطرق الزراعة.

وتوقع أبو صدام انخفاض أسعار البطيخ خلال منتصف شهر يونيو المقبل، نظراً لزيادة حجم المعروض للبطيخ بعد طرح كميات أكثر من الموجودة حاليا.

أسعار البطيخ سوق الخضروات موسم الصيف
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