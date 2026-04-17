حتى 1.46 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

11:03 ص 17/04/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 1.22 و1.46 جنيه، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 1.32 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 1.32 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 1.32 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 1.22 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 1.24 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 1.32 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع 1.3 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.59 جنيه للشراء، و51.69 جنيهًا للبيع، بتراجع 1.46 جنيه للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 1.32 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 1.23 جنيه للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

