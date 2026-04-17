سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق.. ارتفاع الحديد

كتب : آية محمد

10:59 ص 17/04/2026

الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار حديد عز، والحديد الاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37447.4 جنيه، بزيادة 222.86 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38376.83 جنيه، بزيادة 641.21 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 39000 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4086.39 جنيه، بتراجع 35.05 جنيه.

