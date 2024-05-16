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أسعار الحديد تتراجع اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:22 ص الخميس 16 مايو 2024

أسعار حديد

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 40345.65 جنيه، بتراجع 194.89 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42138.64 جنيه، بتراجع 53.03 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2251.02 جنيه، بزيادة 14.52 جنيه.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت الرمادي
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