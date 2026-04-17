شاركت الإعلامية لميس الحديدي متابعيها صورا جديدة من كواليس حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم أمس الخميس بحضور نجوم الوسط الفني والغنائي، وظهرت بإطلالة أنيقة وارتدت فستان أحمر مميز أبرز أناقتها.

نشرت لميس الصور عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية مع الحضور وكتبت على الصور: "كانت ليلة جميلة اجتمع فيها الأصدقاء والأحباب للاحتفال مع صديقي العزيز محمد السعدي و الغالية عبير بزفاف الابنة القمر عهد وعريسها كريم مميش الف مبروك الفرحة بجد حلوة احتفلنا مع صوت انغام الرائع ، حماقي ، فرحة الهضبة عمرو دياب و تامر حسني و العسيلي و أغنيته رسمي.. ليلة جميلة جمعت أهل السياسة والإعلام والفن عقبال كل الأبناء".

لميس الحديدي تحتفل بخطوبة نجلها نور

احتفل الإعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي بخطوبة نجلهما نور في حفل عائلي أقيم مطلع شهر أبريل الجاري.

وشهد حفل الخطوبة حضور عدد من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي وحرصا على تهنئة العروسين، والتقطوا العديد من الصور التذكارية معا.

احتفلت الإعلامية لميس الحديد بخطوبة ابنها نور، وقامت بالرقص على المسرح معربة عن سعادتها بخطوبته وسط حضور والده الإعلامي عمرو أديب، إلى جانب نجوم الفن والأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.



طلعوله شهادة وفاة وفجأة فاق.. حكاية غريبة عن الموسيقار محمد عبدالوهاب





ياسمين عبدالعزيز وشيرين رضا وبسنت شوقي بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور



