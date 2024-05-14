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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

01:47 م الثلاثاء 14 مايو 2024

الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2077 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2670 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلي 3115 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2346 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بزيادة 0.46%، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

الذهب أسعار الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 24
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