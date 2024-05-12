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ارتفاع السمك البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

11:26 ص الأحد 12 مايو 2024

السمك البلطي

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي بينما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و66 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 جنيها و 400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و 280 جنيها.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.

السمك البلطي السبيط الكاليماري سوق العبور
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