تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بـ 20 جنيها للجرام

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة خلال تعاملات الصباح مقارنة بمستواه مساء أمس، وانخفض سعر الجرام نحو 20 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2289 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.