"زكاتك أونلاين".. 5 طرق لإخراج الزكاة والصدقات إلكترونيا

كتب- علاء حجاج:

أوشك شهر رمضان على الانتهاء، ويسارع المسلمون في الثلث الأخير من شهر رمضان لإخراج زكاة الفطر والتي تعد ركنا أساسيا من أركان الإسلام.

وبفضل وجود الأدوات الرقمية والتكنولوجيا في حياتنا اليومية أصبح من السهل إخراج الزكاة والصدقات بخطوات بسيطة وسهلة عبر هاتفك المحمول للجهة التي تحددها.

في هذا التقرير يرصد "مصراوي" طرق الدفع الإلكتروني للزكاة والصدقات عبر الإنترنت، الأمر الذي قد يسهل على الكثير دفع الزكاة والتبرعات:

1- إنستاباي: يتيح تطبيق إنستاباي إمكانية سداد الزكاة والصدقات عبر خطوات بسيطة على التطبيق وذلك لصالح العديد من الجهات الخيرية وغيرها من التى تقبل الصدقات والزكاة.

ويمكنك الدخول إلى حسابك في التطبيق، واختيار خدمة التبرع ليتم خصم القيمة التي حددتها للتبرع أو الزكاة من حسابك.

2- الهاتف الذكي: تتيح أدوات المدفوعات الرقمية والتطبيقات آليات عديدة للتبرع ودفع الزكاة والصدقات من مكانك وبخطوات بسيطة عبر الهاتف.

3- المواقع الإلكترونية: يمكنك الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو الجهة التي تريد دفع الزكاة أو الصدقات أو التبرعات لها، ثم إتمام خطوات الدفع عبر منصتها من خلال البطاقة الإلكترونية الخاصة بك.

4- ماكينات الـ POS: يمكنك التوجه لأقرب تاجر أو كشك لديه أي أداة من أدوات الدفع الإلكتروني مثل "فوري وأمان وبساطة والأهلي ممكن وخالص" ثم تخطره بكود الجهة التي تريد الدفع لها الزكاة، أو تخطره باسمها، لتسدد الزكاة أو الصدقات فوريا.

5- المحافظ الإلكترونية للمحمول: يمكنك استخدام محفظتك المالية عبر هاتفك المحمول لسداد الزكاة والتبرعات، وذلك من خلال فتح التطبيق الخاص بالمحفظة واختيار الخدمة أو كود الخدمة ثم إدخال المبلغ المستهدف دفعه لتتم العملية في ثوانٍ معدودة.