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BBC

انخفاض جديد لأسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:30 ص الجمعة 26 أبريل 2024

سعر كيلو الدواجن

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كتب- أحمد والي:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية مجدداً خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 103.56 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بانخفاض 1.17 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 89.53 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.58 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

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