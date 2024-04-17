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البريد يغلق جميع مكاتبه يومي 19 و20 أبريل

05:48 م الأربعاء 17 أبريل 2024

البريد المصري

تطبيق مصراوي

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كتب- علاء حجاج:

أعلن البريد المصري عن إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية، وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات خلال يومي "الجمعة والسبت" 19 و20 أبريل.

وأوضح في بيان صحفي صادر اليوم، أنه نتيجة للتحديثات قد تتأثر بعض الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد وبطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي "ATM" وتطبيق الهاتف المحمول، مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث.

وقالت البريد في البيان "بناءً على ذلك تقرر غلق كافة المكاتب البريدية خلال فترة التحديث، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق 21 أبريل".

وأكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بها دون توقف.

كما اشار إلى أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.

البريد المصري رفع كفاءة قواعد البيانات البريد يغلق جميع مكاتبه
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