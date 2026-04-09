وزير الاتصالات يبحث مع نظيره اليمني تعزيز التعاون في التحول الرقمي

استقبل رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شادي صالح باصره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تناول الاجتماع التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والتي تشهد خطوات متسارعة وملموسة، كما تم تسليط الضوء على مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التي تستهدف كافة المراحل العمرية بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

خدمات الجيل الخامس

كذلك تم استعراض جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية وتحسين خدمات الاتصالات ومنها إطلاق خدمات الجيل الخامس، وتوفير الترددات اللازمة لتشغيل الجيل الخامس في مصر.



وخلال الاجتماع أوضح هندي أن الوزارة تواصل تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية.

وأشار إلى إمكانية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال البنية التحتية الرقمية بما يسهم في الارتقاء بخدمات الاتصالات في جمهورية اليمن، موضحا أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الخدمات البريدية، كما كانت من الدول المؤسسة للاتحاد البريدي العالمي.

وأضاف أن البريد المصري شهد خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في تقديم خدمات التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق عدد من الخدمات الجديدة والمستحدثة التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة البريد في مصر.