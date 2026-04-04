كيف تستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل وتسددها؟

كتب : آية محمد

01:30 م 04/04/2026

مع اقتراب مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي، تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة قنوات مختلفة للاستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها بسهولة، سواء إلكترونيا أو من خلال وسائل الدفع التقليدية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق الاستعلام والدفع المتاحة:

طرق الاستعلام عن الفاتورة

1- الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي.

2- تطبيق "My WE" على الهواتف الذكية.

3- الاتصال بالخط الساخن لخدمة العملاء "19777" وإدخال رقم الهاتف الأرضي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

1- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق "My WE".

2- خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية مثل: فوري، وإي آند موني، واورنج كاش، وفودافون كاش، ووي باي، إلى جانب ماكينات شركات الدفع مثل سداد، وBee، وخدماتي، وأمان، والأهلي ممكن، ومصاري.

3- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

4- مراكز الشركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

5- مكاتب البريد المصري.

