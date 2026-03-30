عائد 17.75%.. كل ما تريد معرفته عن سند المواطن

كتب : آية محمد

02:05 م 30/03/2026 تعديل في 02:27 م

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية طرح "سند المواطن" للمرة الثانية عبر مكاتب البريد خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نجاح الإصدار الأول الذي تم طرحه في فبراير الماضي وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وحقق حصيلة كبيرة خلال 3 أسابيع.

ويعرض " مصراوي" في السطور التالية تفاصيل سند المواطن:

تفاصيل سند المواطن:

نسبة العائد: 17.75% سنوي ثابت صافي من الضرائب.

دورية صرف العائد: شهريا.

أجل السند: 18 شهرا.

القيمة الاسمية للسند: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الحد الأدنى للاستثمار: 10 آلاف جنيه.

مكان الشراء: مكاتب البريد المصري.

إمكانية الاسترداد: بعد 4 أشهر بشكل معجل كليا أو جزئيا وفق الضوابط المعلنة بمكاتب البريد.

