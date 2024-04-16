سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3255 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2367 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض 0.67%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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