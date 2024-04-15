مصلحة الضرائب: آخر أبريل نهاية فترة تقديم نموذجي 4 مرتبات و41 خصم وتحصيل

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن آخر أبريل يعد نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى2024 .

وأوضحت في بيان للمصلحة اليوم، أن نموذج 4 يدرج فيه عدد العاملين وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال 3 أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال 15 يومًا الأولى من كل شهر.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2024 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل.

مطالبة عبد العال جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وتقدم المصلحة كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395، وفق البيان.