قفزة في سعر الذهب والجرام يرتفع 150 جنيهًا بتعاملات مساء الجمعة

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب عيار 21 بحلول تعاملات اليوم الجمعة في مصر المسائية، بنحو 150 جنيها للجرام مقارنة بأسعار الصباح، بعد قفزة كبيرة في أسعار الذهب العالمي.

وخلال التعاملات الصباحية تراجع سعر الذهب إلى نحو 3200 جنيه بدلا من 3270 جنيها للجرام مساء الخميس، قبل أن يعود للارتفاع مجددا بتعاملات المساء إلى 3350 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2240 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2872 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3350 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3826 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 26800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2165 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب