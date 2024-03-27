سعر الذهب اليوم الأربعاء يهبط 45 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 45 جنيها، مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2070 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3105 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24816 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا نحو 2180 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 0.09%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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