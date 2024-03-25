سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع 30 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 30 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2000 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3429 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجعت سعر الجنيه الذهب إلى 24 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا نحو 2165 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 0.0%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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