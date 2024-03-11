البورصة تصعد1.41% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.41% إلى مستوى 33383 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.76 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.44 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 791 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 242 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قفز بنسبة 5.17 % إلى مستوى 32920 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.