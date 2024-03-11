باقي 3 أيام..الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

كتب- علاء حجاج:

تنتهي المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة يناير 2024 الربع سنوية للهاتف الأرضي يوم 14 مارس الجاري، قبل أن يتم وقف الخدمة.

ويتبقى مهلة مدتها 3 أيام لغير المسددين من عملاء نظام الفاتورة الربع سنوية قبل أن يتم وقف الخدمة عنهم.

وأصدرت المصرية للاتصالات فاتورة الهاتف الأرضي الربع سنوية في 15 يناير الماضي عن أشهر الاستخدام أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعملاء الذين لم يتم تحويلهم إلى باقات الدفع المسبق للخط الأرضي.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية بخطوات بسيطة، وهي كالتالي:

الموقع الرسمي: يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات التعرف على قيمة فاتورة يناير 2024 الربع سنوية من خلال الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي وذلك بعد تسجيل حساب على الموقع.

الرقم المختصر: تتيح المصرية للاتصالات لعملاء الفاتورة الربع السنوية للهاتف الأرضي معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المختصر "19777" ليتم تسجيل رقم الهاتف الأرضي لتظهر بعد ذلك قيمة الفاتورة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حولت عدد من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفواتير وذلك منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني، أو من تطبيق الشركة للهواتف الذكية "ماي واي".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير من خلال: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة ومراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)، وماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي، وماكينات شركة مصاري، ومكاتب البريد، وخدمة فودافون كاش، وخدمة فوري، واتصالات كاش، وأورنج كاش، ووي باي، وماكينات شركة سدا و Bee وخدماتي وأمان والأهلي ممكن.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر فبراير، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من مارس على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية على غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.