إعلان

BBC

تراجع جديد في سعر الذهب بحلول منتصف تعاملات الخميس

01:42 م الخميس 29 فبراير 2024

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس تراجعه في مصر بحلول منتصف التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بأسعاره الصباحية.

وكان سعر الجرام عيار 21 تراجع في بداية التعاملات نحو 60 جنيها، مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بعد توقيع دخول أموال من اتفاق مشروع رأس الحكمة للبنك المركزي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1966 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2528 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2950 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3371 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2031 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الخميس، بتراجع 0.16% وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بالصور والفيديو.. أهالي غزة يستقبلون مساعدات الإنزال الجوي
الوقت المناسب.. متى تحرر مصر سعر الصرف؟
سيغير مسار القضية.. محامي حبيبة الشماع يكشف مفاجأة عن تحليل السائق
زيادة الحد الأدنى للأجور.. ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس
السيسي وبايدن يبحثان هاتفيًا جهود التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار