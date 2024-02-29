تراجع جديد في سعر الذهب بحلول منتصف تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس تراجعه في مصر بحلول منتصف التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بأسعاره الصباحية.

وكان سعر الجرام عيار 21 تراجع في بداية التعاملات نحو 60 جنيها، مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بعد توقيع دخول أموال من اتفاق مشروع رأس الحكمة للبنك المركزي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1966 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2528 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2950 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3371 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2031 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الخميس، بتراجع 0.16% وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب