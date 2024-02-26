البورصة تتعافى من تداعيات "رأس الحكمة" وتقفز 3.92% بنهاية تعاملات الاثنين

القاهرة- مصراوي:

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 جلسة تداول اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 3.92% إلى مستوى 28932 نقطة، وذلك بعد أن هوى بنحو 5% خلال جلسة أمس بسبب تداعيات إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.29%.

وعوض رأس المال السوقي جزءا من خسارته الفادحة أمس بنحو 119.1 مليار جنيه، حيث ارتفع اليوم بقيمة 49.6 مليار جنيه إلى نحو تريليونين و23.3 مليار جنيه بنهاية الجلسة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة تداول اليوم صافي شراء بقيمة 358.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 227.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 131.6 مليون جنيه.

كانت مؤشرات البورصة شهدت انخفاضاً حاداً خلال تعاملات أمس الأحد، وهوى المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 5.01% إلى مستوى 27841 نقطة، في أول جلسة بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي وضخ استثمارات إماراتية تصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.