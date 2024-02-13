12 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 11 و27 جنيها.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البسلة بين 17 و21 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 4.5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 12 و17 جنيها.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 12 و24 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.