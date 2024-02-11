خريطة الأسعار: هبوط اللحوم والدواجن والبطاطس وزيادة البصل وتقلبات بالذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم، والسكر، والعدس، والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الزيت والفول السائب، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض سعر الذهب جزءا من خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقلص خسارته بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار اللحوم والسكر والعدس في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البطاطس والخيار وارتفاع البصل والفاصوليا بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار السمك البوري والسبيط وزيادة الفيليه البلطي بسوق العبور اليوم الأحد

4 جنيهات تراجعا بمتوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)