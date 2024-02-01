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BBC

بعد هبوط حاد أمس.. البورصة تواصل التراجع ببداية تعاملات اليوم الخميس

10:08 ص الخميس 01 فبراير 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجعه بنسبة 0.69% إلى مستوى 28085 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد هبوط حاد أمس.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 شهد هبوطا حادا بنسبة 6.81% إلى مستوى 28282 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، متراجعا من أعلى مستوى له، بعد تجاوزه 30 ألف نقطة للمرة الأولى عند الإغلاق أمس.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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