بعد هبوط حاد أمس.. البورصة تواصل التراجع ببداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجعه بنسبة 0.69% إلى مستوى 28085 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد هبوط حاد أمس.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 شهد هبوطا حادا بنسبة 6.81% إلى مستوى 28282 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، متراجعا من أعلى مستوى له، بعد تجاوزه 30 ألف نقطة للمرة الأولى عند الإغلاق أمس.