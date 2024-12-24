قفز 2920 جنيهًا.. الذهب يحقق مكاسب تاريخية خلال 5 سنوات (انفوجراف)

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث حقق جرام الذهب عيار 21 مكاسب بلغت 2920 جنيهًا، منذ عام 2020 حتى ديسمبر 2024، ويرجع السبب في هذه الزيادة إلي تقلبات سعر صرف الدولار، إلى جانب التوترات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتأثره بالبورصات العالمية، بحسب ما تحدث به مسؤولين بالقطاع سابقا لمصراوي.

الأسعار خلال 5 سنوات

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 825 جنيهًا، بنهاية عام 2020 لينخفض بنهاية عام 2021، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 795 جنيهًا، لينخفض بنحو 30 جنيها بين العامين.

وقفز الذهب بشكل كبير بنهاية عام 2022، ليصل سعر الجرام إلى 1680 جنيهًا، ليحقق مكاسب بنحو 885 جنيها للجرام الواحد.

وواصل سعر الذهب ارتفاعه، ليحقق مستوي قياسي بنهاية عام 2023، ليبلغ سعر الجرام 3170 جنيهًا، ليسجل ارتفاعا يصل الي 1490 جنيها، بين العامين.

وبنهاية ديسمبرالجاري، استمر في الصعود ليحقق مستوي قياسي جديد ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3745 جنيهًا، ليرتفع 575 جنيها، مقارنة بعام 2023.