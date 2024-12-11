لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر

03:22 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4332 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4395 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3845 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3296 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30760 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب السعر الاسترشادي للذهب البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة