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ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

10:38 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

أسعار الحديد

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت انخفضت أسعار الاسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38181.56 جنيه، بزيادة 1195.85 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40096.79 جنيه، بزيادة 806.79 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2874.05 جنيه، بتراجع 187.95 جنيه.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت
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