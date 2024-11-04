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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 4 نوفمبر

03:02 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4319 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4353 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3809 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3265 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30472 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18
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