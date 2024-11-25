النفط يرتفع عالميا وسط مخاوف من اضطراب سلاسل الإمدادات

كتبت- دينا كرم:

تحركت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين في تعاملات اليوم الاثنين، في أعقاب مكاسب بنسبة 6% في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين قوى غربية وروسيا وإيران المنتجين للنفط، الأمر الذي أثار احتمالات بإضطراب الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 75.30 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 71.38 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وحقق الخامان أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ نهاية سبتمبر، وبلغا أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر، بعد أن أطلقت روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا في تحذير للولايات المتحدة وبريطانيا، بعد ضربة شنتها كييف على روسيا باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية.

بالإضافة إلى ذلك ردت إيران على مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس، بإصدار أمر بتنفيذ إجراءات مثل تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة، تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد إنها ستعقد محادثات بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل مع الترويكا الأوروبية في 29 نوفمبر.