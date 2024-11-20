أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا بالنرويج يستعيد إنتاجه اليوم

كتبت- دنيا كرم:

استعادت شركة النفط النرويجية كامل قدرتها الانتاجية في حقل يوهان سفيردروب النفطي، في بحر الشمال، اليوم لتسعيد كامل إنتاجيتها، وذلك بعد انقطاع أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وفق ما قاله المتحدث باسم الشركة لـ"رويترز".

كان إنتاج حقل يوهان سفير النفطي النرويجي توقف يوم الاثنين في أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا، بسبب انقطاع في التيار الكهربائي على البر، مما أدى إلى تعطيل إمدادات الكهرباء للمنصات بما أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفق رويترز.

وقالت شركة إكوينور إن انقطاع التيار الكهربائي حدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة في محطة تحويل كهربائية في كارستوي في جنوب غرب النرويج.

وأكدت الشركة اليوم الأربعاء أن الإنتاج عاد إلى طاقته الكاملة، بعد ان أعلنت صباح أمس الثلاثاء أن ثلثي طاقة الإنتاج تمت إعادتها.

وأضاف المتحدث باسم الشركة، أن منشأة الإنتاج بأكملها في يوهان سفيردروب استانفت عملياتها أمس وهي تنتج الآن بمستويات طبيعية.

وقالت شركة إكوينور، الشهر الماضي، إن الحقل ينتج بأقصى طاقة تبلغ نحو 755 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض هذا تدريجيا اعتبارا من أوائل العام المقبل.

وتمتلك شركة إكوينور حصة من حقل "يوهان سفردروب" تبلغ 42.63% ، وتشاركها في الحقل شركة آكر بي بي بحصة تبلغ 31.57%، بينما تمتلك شركة بيترول النرويجية المملوكة للدولة، حصة قدرها 17.36%، أما شركة توتال إنرجيز الفرنسية، فهي تمتلك الحصة المتبقية بنسبة 8.44%.