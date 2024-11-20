راية القابضة توقع اتفاقية لتحديث شبكة الصرافات الآلية الخاصة بـ إي فاينانس

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية تعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بهدف تحديث شبكة الصرافات الآلية الخاصة بـ إي فاينانس.

ووبحسب إفصاح مجموعة راية القابضة القابضة للبورصة اليوم، فإن هذا المشروع يعكس رؤية الشركتين لتحسين أداء الخدمات المصرفية في مصر كما أن راية للنظم الشريك البلاتيني الوحيد لشركة Diebold Nixdorf في مصر تمتلك خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات مماثلة حيث تستحوذ على حوالي 53% من السوق المصري لحلول الصراف الآلي.

وأضاف البيان، أن هذا المشروع الأول من نوعه بين الشركتين ويهدف إلى تقديم تجربة مصرفية مميزة عبر شاشات الصرافات الآلية؛ مما يسهل على العملاء إجراء معاملاتهم بسرعة ومرونة هذا التعاون يمثل إضافة قوية للبنية التحتية المالية في مصر ويدعم رؤية الدول للتحول الرقمي والشمول المالي.