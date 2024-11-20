لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

راية القابضة توقع اتفاقية لتحديث شبكة الصرافات الآلية الخاصة بـ إي فاينانس

02:38 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

شركة راية القابضة للاتصلات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية تعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بهدف تحديث شبكة الصرافات الآلية الخاصة بـ إي فاينانس.

ووبحسب إفصاح مجموعة راية القابضة القابضة للبورصة اليوم، فإن هذا المشروع يعكس رؤية الشركتين لتحسين أداء الخدمات المصرفية في مصر كما أن راية للنظم الشريك البلاتيني الوحيد لشركة Diebold Nixdorf في مصر تمتلك خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات مماثلة حيث تستحوذ على حوالي 53% من السوق المصري لحلول الصراف الآلي.

وأضاف البيان، أن هذا المشروع الأول من نوعه بين الشركتين ويهدف إلى تقديم تجربة مصرفية مميزة عبر شاشات الصرافات الآلية؛ مما يسهل على العملاء إجراء معاملاتهم بسرعة ومرونة هذا التعاون يمثل إضافة قوية للبنية التحتية المالية في مصر ويدعم رؤية الدول للتحول الرقمي والشمول المالي.

راية القابضة شبكة الصرافات الآلية الخاصة إي فاينانس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية