قفز 23 جنيها.. سعر الذهب يواصل الصعود بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 8 جنيهات للجرام بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 15 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يواصل الصعود ليصل إجمالي مكاسبه نحو 23 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2495 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3208 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3743 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4278 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29944 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 2755 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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