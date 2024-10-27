آخر فرصة للدفع قبل وقف الخدمة لعملاء التليفون الأرضي

كتب- علاء حجاج:

اليوم 27 أكتوبر هو آخر فرصة لعملاء الباقات الشهرية للخط الأرضي قبل وقف الخدمة للعملاء المتخلفين عن السداد.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات فإن عملاء الباقة الشهرية يجب عليهم تسديد قيمة الباقة قبل نهاية يوم 27 من كل شهر، حيث تسمح الشركة للعملاء بفرصة للسداد حتى يوم 20 من الشهر نفسه ليتم بعد ذلك تحويل الخدمة للاستقبال فقط لمدة 7 أيام ليتم بعد ذلك وقف الخدمة مؤقتاً الأمر الذي يتسبب في توقف خدمة الإنترنت الأرضي.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد قيمة الباقة الشهرية ومنها:

تطبيق My WE باستخدام بطاقة بنكية .

الموقع الإلكتروني https://my.te.eg باستخدام بطاقه بنكيه .

خدمة وي باي

جميع فروع WE

أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي، أمان".

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات 3 باقات لأنظمة السداد الشهري، وهم:

وي أرضي 25: ويتم منح العملاء بها 120 دقيقة، ويصل سعر الاشتراك لـ 25 جنيه بالاضافة لضريبة القيمة المضافة.

وي أرضي 40: وتصل قيمة الباقة 3500 دقيقة محلي ومحافظات ودقايق موبايل وي، وذلك مقابل 40 جنيه شهرياً بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة.

وي أرضي 70: تبلغ قيمة الاشتراك في هذه الباقة 70 جنيه بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وتمنح العملاء 3500 دقيقة محلي ومحافظات ودقائق لشبكة وي، بالإضافة إلى 250 دقيقة اضافية لشبكات المحمول الأخرى.