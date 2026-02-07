بالخطوات.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير

كتبت- آية محمد:

مع بداية كل شهر، يبحث الكثير من المستخدمين عن طرق سهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها.

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات مجموعة من الوسائل للاستعلام والدفع، سواء عبر الإنترنت أو من خلال الفروع وخيارات الدفع المختلفة.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية طرق الدفع والاستعلام عن الفاتورة:

طرق دفع الفاتورة

- مراكز الشركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- مكاتب البريد المصري.

ـ خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية: فوري، وإي آند موني، واورنج كاش، وفودافون كاش، ووي باي، بالإضافة إلى ماكينات شركات الدفع مثل سداد، وBee، وخدماتي، وأمان، والأهلي ممكن، ومصاري.

ـ الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق "My We".

ـ ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

طرق الاستعلام

- الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي.

- تطبيق "My WE" على الهواتف الذكية.

ـ الخط الساخن لخدمة العملاء "19777" عن طريق الاتصال وتسجيل رقم الهاتف الأرضي.

