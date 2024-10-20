عمومية العامة للصوامع توافق على توزيعات الأرباح بـ 70 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2023\2024، وتقريري مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي 2023\2024 ، وفق قرارات الجمعية العامة العادية.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة المصرية، وافقت العمومية على قائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي 2023\2024، حيث يبلغ حصة المساهمين 70 مليون جنيه بواقع 4 جنيه للسهم، تصرف على دفعتين طبقًا للسيولة النقدية المتاحة خلال 3 أشهر من تاريخ الجمعية.

وأضاف الإفصاح، أنه تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات طبقًا لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات، ليمثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين خمسة أعضاء، ويمثل شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عضو واحد، ويمثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو واحد، وتضم عضوية المجلس رمضان عثمان، على أن يستكمل تشكيل المجلس بـ رئيس اللجنة الإدارية المعاونة بالشركة.

وتأسست الشركة العامة للصوامع والتخزين عام 1888. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. ومتخصصة فى استقبال بواخر الحبوب بالموانىء المختلفة الواردة لحساب وزارة التموين المصرية، حيث تقوم الشركة بكافة الأعمال اللازمة من تبخير وتخليص وتفريغ وتخزين الحبوب بالصوامع التى تمتلكها بالموانىء وداخل مصر وتداول ونقل تلك الحبوب إلى جميع أنحاء الجمهورية.