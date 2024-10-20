إعلان

BBC

عمومية العامة للصوامع توافق على توزيعات الأرباح بـ 70 مليون جنيه

01:42 م الأحد 20 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2023\2024، وتقريري مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي 2023\2024 ، وفق قرارات الجمعية العامة العادية.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة المصرية، وافقت العمومية على قائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي 2023\2024، حيث يبلغ حصة المساهمين 70 مليون جنيه بواقع 4 جنيه للسهم، تصرف على دفعتين طبقًا للسيولة النقدية المتاحة خلال 3 أشهر من تاريخ الجمعية.

وأضاف الإفصاح، أنه تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات طبقًا لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات، ليمثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين خمسة أعضاء، ويمثل شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عضو واحد، ويمثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو واحد، وتضم عضوية المجلس رمضان عثمان، على أن يستكمل تشكيل المجلس بـ رئيس اللجنة الإدارية المعاونة بالشركة.

وتأسست الشركة العامة للصوامع والتخزين عام 1888. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. ومتخصصة فى استقبال بواخر الحبوب بالموانىء المختلفة الواردة لحساب وزارة التموين المصرية، حيث تقوم الشركة بكافة الأعمال اللازمة من تبخير وتخليص وتفريغ وتخزين الحبوب بالصوامع التى تمتلكها بالموانىء وداخل مصر وتداول ونقل تلك الحبوب إلى جميع أنحاء الجمهورية.

البورصة المصرية الشركة العامة للصوامع والتخزين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف تعاملات الأحد

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين"
عيار 21 يتخطى 3700 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد