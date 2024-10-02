خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والذهب وانخفاض البيض والحديد

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، والذهب، والأرز، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد والاسمنت، والفول، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

88 جنيها لكيلو البلطي .. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور

18 جنيها لكيلو الطماطم ..أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

منها زيادة الأرز وانخفاض الفول.. أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية اليوم (موقع رسمي)

عودة سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات اليوم