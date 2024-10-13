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بعد ارتفاعه أمس.. سعر الذهب اليوم في مصر يهبط مع بداية تعاملات الأحد

10:10 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام بنحو 35 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3047 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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