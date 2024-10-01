وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة "نستله" خططها المستقبلة بالسوق المصري

كتبت- دينا خالد:

عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد شركة نستله مصر المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية والأغذية العلاجية وتعبئة المياه، وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.

جاء ذلك، بحضور طارق كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر، و طدعاء سليمة، مدير مركز تحديث الصناعة وقيادات الشركة بمصر، بحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم.

وتم استعرض استراتيجية الشركة في توطين مدخلات الإنتاج محلياً من خلال توطين بعض المكونات الزراعية من خلال موردين محليين على أن تكون تلك المدخلات مطابقة للاشتراطات القياسية العالمية بما يساهم في تعزيز زيادة الصادرات المصرية وتقليل الوارد و تعزيز الاقتصاد الوطني.

واستعرضت الشركة، المشروعات التي تنفذها في مجال التحول الأخضر وكذلك توسعات الشركة الجارية والمستقبلية لمصانعها بالسوق المصري لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، بالاضافة الى استعراض مبادرات الشركة المقترحة في مجال إعادة تدوير البلاستيك مما يعزز التأثير البيئي الإيجابي.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر خلال الـ ١٠ سنوات الماضيه بلغ 5 مليار جنيه كما توفر الشركة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وغير مباشرة.

وأضاف كمال، أن إجمالي صادرات الشركة بلغ نحو 22 مليون دولار.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم سبل الدعم الممكنة لكافة الشركات وإزالة أي تحديات قد تواجه أعمال الشركة في مصر وكذلك الحرص على تيسير الإجراءات الصناعية في السوق المصري.