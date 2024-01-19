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BBC

بعد صعوده لمستوى تاريخي.. سعر الذهب اليوم يهبط 105 جنيهات ببداية التعاملات

10:37 ص الجمعة 19 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم

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القاهرة- مصراوي:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 105 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

كان سعر جرام الذهب قفز بقيمة 110 جنيهات أمس، ليصل لقمة تاريخية لم يصل لها بالسوق المحلي من قبل.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2243 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2884 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3365 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3846 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26920 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2027 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 3.7 دولار بنسبة 0.18%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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