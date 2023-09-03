سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، وزاد الجرام 5 جنيهات بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه مساء أمس، وذلك قبل أن يعوض خسارته ويرتفع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1940 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)،وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع 0.13 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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