المصرية للاتصالات تطلق نظام "WeConnect" لعملاء الكابلات البحرية



كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، إطلاق أحدث أنظمتها الدولية "WeConnect"، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للكوابل البحرية "Submarine Networks World" الذي عقد في سنغافورة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، تتيح المصرية للاتصالات لعملائها وشركائها الدوليين استخدام بنيتها التحتية من الكابلات البحرية، حيث يساعد النظام الجديد المستخدمين على التنقل بشكل سريع وفعّال بين أنظمة الكابلات البحرية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي من خلال نموذج عمل متميز يتسم بالشفافية والحيادية والمرونة، التي باتت أحد أهم مطالب المجتمع الدولي لتوطين الصناعات الرقمية.

وأضافت إن النظام الجديد "WeConnect" يقدم أسعاراً تنافسية تضاهي مثيلاتها في مراكز البيانات الدولية العالمية، كما يدعم مرونة الربط بين الكابلات البحرية المختلفة على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، مع ضمان سرعة الوصول للبنية التحتية الرقمية الدولية.

وتُدار الاتفاقيات التجارية للنظام الجديد من خلال منصة رقمية تم تصميمها بحيث يمكن لمستخدمي الكابلات البحرية اليوم طلب نقل حركة البيانات بكل سهولة بين العشر محطات إنزال عبر المسارات الأرضية العشرة الممتدة بالأراضي المصرية، بالإضافة إلى الـ 14 نظاما للكابلات البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتحقيق أكبر قدر من المرونة والتنوع وحرية المزج بين بدائل الربط المختلفة.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن نظام "WeConnect" يهدف مساعدة الشركاء التجاريين للشركة على المناورة بين الكابلات البحرية العابرة بفعاليّة كبيرة مع ضمان سرعة ومرونة الربط الدولي من خلال البنية التحتية الرقمية للمصرية للاتصالات.

ويمنح النظام الجديد عملاء الشركة الدوليين القدرة على إدارة السعات التراسلية للبيانات الخاصة بهم عبر الكابلات البحرية المختلفة بكفاءة عالية، بحسب نصر.

وذكر أن النظام الجديد يتيح لشركاء المصرية للاتصالات أيضا تسجيل الدخول على منصة "WeConnect"، وإعادة توجيه حركة البيانات إلى الكابلات المختلفة لتوسيع نطاق أعمالهم والتحكم في قدرتهم على الربط البيني عبر الكابلات البحرية المتعددة والانفتاح على الأسواق الجديدة لتقديم خدماتهم إلى مليارات المستخدمين المحتملين.

كانت الشركة المصرية للاتصالات استثمرت في بنيتها التحتية من الكابلات البحرية من خلال 15 نظام كابل بحري على مستوى العالم حالياً، و5 كابلات بحرية أخرى في انتظار دخولها الخدمة في المستقبل القريب، وفقا للبيان.

وتتمتع مصر بسواحل بحرية تمتد لمسافة 1951 كيلومترًا على البحر الأحمر، و995 كيلومترًا على البحر المتوسط، مما يتيح للمصرية للاتصالات ضمان التنوع والمرونة في اختيار نقاط إنزال الكابلات البحرية وزيادة الخيارات للكابلات البحرية، لدعم تزايد الطلب العالمي على الربط الدولي، بحسب الشركة.

ذكرت الشركة أن ذلك يحقق الرؤية المستقبلية لها لتلبية تلك الاحتياجات والارتقاء بقطاع الاتصالات الدولية من خلال مبادراتها ومشروعاتها المتنوعة.