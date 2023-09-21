البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23% إلى مستوى 19842 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.79% إلى مستوى 19797 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.