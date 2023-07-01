أسماء وعناوين مكاتب البريد المفتوحة للعملاء يومي الأحد والاثنين



كتب- علاء حجاج:

أغلقت الهيئة القومية للبريد عددا من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال بعض أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما سيبدأ عدد من المكاتب العمل خلال يومي الأحد والاثنين من الإجازة.

وأقر مجلس الوزراء إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الثلاثاء الماضي 27 يونيو وتستمر حتى الاثنين 3 يوليو، متضمنة إجازة 30 يونيو احتفالا بذكرى الثورة.

وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الهيئة، قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 266 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية يومي الأحد والاثنين الموافقين 2 و3 يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو.

وبحسب قائمة المكاتب البريدية التي ستعمل خلال يومي الأحد والاثنين، تم تخصيص 62 مكتب بريد رئيسيا على مستوى القاهرة والجيزة للعمل، و27 مكتب بريد لمنطقة شرق الدلتا، و25 مكتب بريد لمنطقة شمال الدلتا، و25 مكتبا لمنطقة غرب الدلتا، و40 مكتبا لمنطقة وسط الدلتا، و32 مكتبا لمنطقة مصر العليا، و39 مكتب بريد لمنطقة مصر الوسطى.

وينشر مصراوي أسماء وعناوين مكاتب البريد التي تعمل خلال إجازة الأحد والاثنين 2 و 3 يوليو، بحسب هيئة البريد، كالتالي: