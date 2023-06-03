72 جنيها لكيلو البلطي.. سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور



كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 140 و260 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير إلى بين 70 و170 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و90 جنيها.