وزارة التجارة والصناعة تعمل بكامل طاقتها فى مقر العاصمة الإدارية

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كتبت- شيرين صلاح:

انتقلت وزارة التجارة والصناعة للعمل بكامل طاقتها بمقر العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لخطة الدولة، وفي إطار تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لانتقال الجهاز الإداري للدولة للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية، بحسب بيان من الوزارة.

ووفقا للبيان، يباشر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مهام عمله بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعقد كافة الاجتماعات واللقاءات والفعاليات بالمقر الجديد للوزارة.

وقال الوزير إن العاصمة الإدارية الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو إحداث نقلة إدارية للجهاز الإداري بالدولة مما يزيد من كفاءته ويرتقي بالخدمات التي يقدمها ويحسن أداءه.

وأشار إلى أن انتقال الوزارة للعمل من مقر العاصمة الإدارية الجديدة يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الوزارة وتطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة.

وأوضح سمير أن مبنى وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعمل بكافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية، لافتا إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل ستحقق طفرة غير مسبوقة في الأداء الإداري للدولة وتسهم في اختصار الوقت والمجهود المبذول والإجراءات الروتينية والتيسير على المواطنين والمستثمرين ومتلقي الخدمات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت خطة انتقال الموظفين للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن الدولة وفرت للموظفين الراغبين في الحصول على بدل انتقال بدل نقدي مناسب يصرف شهرياً ووسائل نقل حديثة ولائقة لنقل الموظفين يومياً إلى مقار عملهم بالعاصمة الإدارية.