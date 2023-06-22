سعر الذهب اليوم يرتفع بعد تثبيت المركزي لأسعار الفائدة



كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس خلال التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية،لمصراوي.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، متوافقا مع توقعات مصرفيين تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق، وذلك رغم ارتفاع معدلات التضخم بعد استبعاد خفض الجنيه الذي يعد العامل الأكثر تأثيرا على زيادة الأسعار، وبعد تثبيت الفيدرالي الفائدة على الدولار.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له في مايو الماضي بعد أن رفعها 10% على مدار 15 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي.

سجل سعر العائد لدى البنك المركزي 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1934 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الخميس، بتراجع 2.2 دولار بنسبة 0.11%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب